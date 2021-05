Decreto Sostegni bis, 18 miliardi alle imprese e 500 milioni per buoni pasto e affitti alle famiglie: arriva l'ok della Camera. Ecco le novità (Di martedì 18 maggio 2021) La Camera dà l'ok al nuovo Sostegni Bis, atteso per domani il via libera definitivo da parte del Senato. Ma Ecco cosa è incluso nel "menu" firmato... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 18 maggio 2021) Ladà l'ok al nuovoBis, atteso per domani il via libera definitivo da parte del Senato. Macosa è incluso nel "menu" firmato...

Advertising

fattoquotidiano : Speranza: “Prima dose a un terzo degli italiani. Ora investire su patologie non Covid, in decreto sostegni chiesti… - fattoquotidiano : Recovery plan, governo Draghi alla prova delle riforme: sei vanno approvate nei prossimi 11 giorni. E manca ancora… - LegaSalvini : MONTAGNA, IN ARRIVO ALMENO 700 MILIONI PER IMPIANTI, MAESTRI DI SCI E IMPRESE TURISTICHE. #SALVINI: “ORA SOLDI VERI… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Speranza: “Prima dose a un terzo degli italiani. Ora investire su patologie non Covid, in decreto sostegni chiesti 500… - b_andreaw : RT @AzzolinaLucia: Nel Decreto Sostegni Bis ci sarebbero solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico dei ragazzi. Sono davvero tr… -