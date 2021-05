Ddl Zan | ecco perché la nuova legge negherebbe i diritti degli altri | quale pericolo corriamo

(Di martedì 18 maggio 2021) Visto che la favola del ddl Zan avversato solo da omofobi e sessisti che reclamano la libertà di bastonare i gay e l'impunità per il marito che frusta la moglie non regge più tanto bene, e visto che qualche ragionevole motivo di critica verso quel disegno diè venuto anche da alcuni che era un po' difficile infilare nel gruppoistigatori all'odio, allora dall'esercito dei forsennati, quelli che il ddl Zan va approvato subito, senza se e senza ma,menti l'Italia resta ai margini delle comunità civilizzate, si stacca la falange della soluzione compromissoria: miglioriamolo, dicono. Se si trattasse solo di grammatica, l'intendimento sarebbe anche buonotra le altre cose che squalificano quelle norme c'è pure che sono scritte in un italiano da far piangere. Ma il fatto ...

LegaSalvini : ?? Luca Ricolfi: 'DDL Zan? La censura oggi è di sinistra, è logico. Perché ci sia censura, occorre un establishment,… - LegaSalvini : IL GIORNALE: «SCONTRI IN PIAZZA CON LA POLIZIA, ECCO I PROGRESSISTI DEL DDL ZAN» - ivanscalfarotto : In occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, sono intervenuto a portare il m… - itsrigel : RT @isthisbicuIture: siete responsabili di aver supportato fino all'ultimo un gruppo di eterosessuali bianche cattoliche razziste pro famig… - V3rox__ : RT @catlatorre: Vorrei ricordare che la stessa Lega che oggi tenta di ripulirsi la faccia condividendo post sulla Giornata di oggi contro l… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

... "Grazie, davvero?Troppo gentile?Sono molto felice?" e Matano ha anche aggiunto: " Bentornata a casa Stefania ?" Poi gli ospiti di Matano hanno discusso dele la Orlando ha preso la parola e ...Ora i partiti, opposti ma ravvicinati da un insopportato abbraccio, si accapigliano attorno ad uno strano disegno di legge, il, che già onomatopeicamente, sembra un kid asiatico di giochi ...(AGR) Il 17 Maggio 2021 è stata la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. L’Art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo sancisce che: “Tu ...«Io e Pier Paolo ci teniamo per mano perché in Italia il 62% delle coppie LGBTQI+ evita di tenersi per mano in pubblico per paura di discriminazioni. Ci teniamo per mano in risposta ai vostri sorriset ...