Ddl Zan, Cirinnà accusa Ostellari: fa ostruzionismo. La replica: basta bugie e pretendere scorciatoie (Di martedì 18 maggio 2021) Si accende lo scontro sul Ddl Zan. L’ultimo in ordine di tempo tra la senatrice Pd Monica Cirinnà e l’esponente del Carroccio, Paolo Ostellari. «Fai ostruzionismo» accusa la dem. «basta bugie e basta pretendere scorciatoie», replica lapidario il leghista. E tutto mentre il dibattito sulla legge si fa sempre più incandescente. Allargando alla platea dei suoi detrattori frange di post-femministe e illustri dissidenti del Pd in aperta polemica con il disegno di legge contro l’omofobia presentato dal collega dem. E proprio mentre, dal fronte dell’opposizione, il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, vicepresidente della commissione Giustizia conferma che «Fratelli d’Italia ha sottoscritto il disegno di legge ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021) Si accende lo scontro sul Ddl Zan. L’ultimo in ordine di tempo tra la senatrice Pd Monicae l’esponente del Carroccio, Paolo. «Faila dem. «»,lapidario il leghista. E tutto mentre il dibattito sulla legge si fa sempre più incandescente. Allargando alla platea dei suoi detrattori frange di post-femministe e illustri dissidenti del Pd in aperta polemica con il disegno di legge contro l’omofobia presentato dal collega dem. E proprio mentre, dal fronte dell’opposizione, il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, vicepresidente della commissione Giustizia conferma che «Fratelli d’Italia ha sottoscritto il disegno di legge ...

Advertising

LegaSalvini : #Capezzone: “Una norma come l’art. 4 del Ddl Zan in cui è fatta salva la libertà di espressione, PURCHÉ lo stabilis… - LegaSalvini : ?? Luca Ricolfi: 'DDL Zan? La censura oggi è di sinistra, è logico. Perché ci sia censura, occorre un establishment,… - NicolaPorro : L'intervento di @Capezzone a Quarta Repubblica: 'Parlate solo di Salvini e Meloni, poi Di Maio incontra il ministro… - RFeragalli : I parlamentari e gli elettori dei 5* appoggiano alla quasi unanimità il DDL Zan. Che si siano spurgati dei destrorsi?? - Andyphone : @AlfioKrancic Proporrei una legge per punire i crimini contro gli italiani da parte degli immigrati clandestini o i… -