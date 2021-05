Days Gone è disponibile su PC ed è ufficialmente una ex esclusiva PlayStation (Di martedì 18 maggio 2021) Days Gone di Sony Bend Studio è ora disponibile su PC per Steam ed Epic Games Store. Pubblicato nel 2019 per PS4, il titolo di avventura d'azione open world vede Deacon St. John viaggiare attraverso le terre selvagge dell'Oregon, evitando masse di esseri umani infetti e cercando di sopravvivere. Lungo la strada, cercherà sua moglie Sarah, collaborerà con le fazioni locali e scoprirà di più sulle origini dei Freaker. Insieme a tutti gli aggiornamenti post-lancio come New Game Plus, Survival Mode e Challenges, sono state aggiunte varie funzionalità per PC. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021)di Sony Bend Studio è orasu PC per Steam ed Epic Games Store. Pubblicato nel 2019 per PS4, il titolo di avventura d'azione open world vede Deacon St. John viaggiare attraverso le terre selvagge dell'Oregon, evitando masse di esseri umani infetti e cercando di sopravvivere. Lungo la strada, cercherà sua moglie Sarah, collaborerà con le fazioni locali e scoprirà di più sulle origini dei Freaker. Insieme a tutti gli aggiornamenti post-lancio come New Game Plus, Survival Mode e Challenges, sono state aggiunte varie funzionalità per PC. Leggi altro...

Advertising

Il_Paradroide : Days Gone: provato su PC con quattro GPU diverse @IGNitalia - infoitscienza : Days Gone: provato su PC con quattro GPU diverse - GameXperienceIT : Siamo tornati per le strade infestate di #DaysGone, però questa volta sotto una luce diversa. Abbiamo testato a fon… - zazoomblog : Days Gone per PC voti positivi dalla stampa internazionale con poche eccezioni – Notizia – PCVideogiochi per PC e c… - Multiplayerit : Days Gone PC, Operation: Tango e Destiny 2 Stagione 14 giocati live su Twitch -