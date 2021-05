Daydreamer | le anticipazioni del 19 maggio | Leyla diventa una spia

Leggi su vesuvius

(Di martedì 18 maggio 2021)puntata 19: la campagna pubblicitaria delle creme di Sanem rischia di fallire,orauna)L’avventura romantica di Can e Sanem sull’isolotto segreto prima o poi doveva finire. I due sono chiamati a tornare subito in agenzia per trovare una soluzione agli ultimi avvenimenti. La concorrenza di un’agenzia rivale mette in agitazione la Fikri Harika, che rischia di perdere la campagna pubblicitaria per le creme di Sanem. Bisogna trovare l’idea giusta per battere i concorrenti. Intanto seguiamo gli sviluppi di Melahat, amica e vicina di Mevkibe, che ha ricevuto una grossa eredità da una vecchia principessa afghana. Selim dimostra un certo interesse per la donna, o meglio per il denaro della ...