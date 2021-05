Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 19 maggio 2021 | gli affari di Sanem sono a rischio

(Di martedì 18 maggio 2021) Nelledi- Le ali del, che torna mercoledì 19alle 16:35 su Canale 5, la campagna pubblicitaria diè a- Le ali deltorna con la puntata di mercoledì 19su Canale 5 alle 16:35. Nelle, già finanziariamente nei guai con la Fikri Harika, rischia di vedere fallita la campagna creme. Selim, che è sempre alle prese con continui problemi economici, è venuto a conoscenza della cospicua fortuna ereditata da Melahat. Come da copione, archiviata Huma, che non potrebbe garantirgli la stabilità finanziaria per via della cattiva situazione dell'azienda di famiglia, si mostra ...

Advertising

Elda72611968 : RT @CClub1989: Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto compagnia a 1.800.000 spettatori pari al 16.2% di share #daydreamer #CanYaman #demet… - Elda72611968 : RT @CClub1989: Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto compagnia a 1.897.000 spettatori pari al 16.7% di share. #daydreamer #CanYaman #dem… - Elda72611968 : RT @CClub1989: La puntata di ieri pomeriggio di Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.786.000 spettatori pari al… - Sabrina_Fenice : RT @CanKalpli: ???A tra poco, ore 16:33 circa su #canale5 una nuova puntata di Daydreamer- le ali del sogno. Non mancate ???? #CanYaman #… - LinkaTv : E' iniziato Daydreamer - Le ali del sogno su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer ali

ledel sogno, anticipazioni oggi, 18 maggio Nella puntata di oggi, martedì 18 maggio, diledel sogno , Melahat non riesce a mantenere la discrezione che le è stata ...Ma quanto ci metterebbe la passione a divampare se il gioco dovesse sfuggire al controllo di entrambi? Come 'Uomini e Donne', anche- Ledel Sogno, con Can Yaman e Demet Ozdemir si ...L'appuntamento pomeridiano su Canale 5 con DayDreamer - Le ali del sogno: ecco le trame dal 24 al 28 maggio L'appuntamento pomeridiano su Canale 5 con DayDreamer - Le ali del sogno: ecco le trame dal ...Nell'episodio di DayDreamer - Le ali del sogno in onda lunedì 17 maggio su Canale 5, Selim e Huma vanno a cena insieme ma quando arriva il momento di pagare l'uomo non riesce più a trovare il… Leggi ...