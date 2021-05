Dati degli iscritti, duro scontro Cinque Stelle - Rousseau: il Movimento manda gli avvocati (Di martedì 18 maggio 2021) Roma - "Oggi i nostri esperti informatici e periti forensi si sono recati presso gli uffici dell'associazione Rousseau per ricevere i Dati in consegna. Purtroppo, l'Associazione Rousseau, non ha ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 18 maggio 2021) Roma - "Oggi i nostri esperti informatici e periti forensi si sono recati presso gli uffici dell'associazioneper ricevere iin consegna. Purtroppo, l'Associazione, non ha ...

Advertising

TeresaBellanova : Non è facile quantificare fino a che punto la #DAD abbia contribuito ad abbandono e dispersione scolastica e sul re… - repubblica : Telenovela Rousseau, M5S chiede procedura d'urgenza al tribunale per farsi consegnare i dati degli iscritti - istsupsan : ??L'85% degli italiani usa la cintura di #sicurezza anteriore; meno frequente l'uso della cintura posteriore (poco p… - askanews_ita : #M5S: grave e illegittimo che Rousseau non ci consegni i dati degli iscritti - GigioFigio : RT @AMarco1987: Telenovela Rousseau, M5S chiede procedura d'urgenza al tribunale per farsi consegnare i dati degli iscritti -