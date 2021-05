Dante 700, il viaggio negli inferi delle catacombe vaticane (Di martedì 18 maggio 2021) Un viaggio nelle catacombe vaticane, quasi come scendere negli inferi, una mostra e un convegno internazionale. Il Vaticano celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. E lo fa con numerose iniziative. Ne ha parlato ad askanews il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e presidente del Comitato scientifico-organizzativo Dante 700. "Lo vogliamo fare attraverso alcune vie. Prima: una grande esposizione informatica con i materiali più sorprendenti della Biblioteca apostolica vaticana. Una seconda strada è quella di un grande convegno internazionale, per dare il nostro contributo scientifico perché Dante come noto non è soltanto un grande poeta ma è anche un grande teologo, lo faremo sull'oltrevita di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 maggio 2021) Unnelle, quasi come scendere, una mostra e un convegno internazionale. Il Vaticano celebra i 700 anni dalla morte diAlighieri. E lo fa con numerose iniziative. Ne ha parlato ad askanews il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e presidente del Comitato scientifico-organizzativo700. "Lo vogliamo fare attraverso alcune vie. Prima: una grande esposizione informatica con i materiali più sorprendenti della Biblioteca apostolica vaticana. Una seconda strada è quella di un grande convegno internazionale, per dare il nostro contributo scientifico perchécome noto non è soltanto un grande poeta ma è anche un grande teologo, lo faremo sull'oltrevita di ...

Ultime Notizie dalla rete : Dante 700 Ciclismo: Giro - E, prime 10 tappe da sogno ... a Foligno, in Umbria, dove nel 1472 fu stampata la prima Divina Commedia del maestro Dante Alighieri di cui quest'anno cadono i 700 anni dalla scomparsa. Ma è stato un viaggio in un campionario d'...

Piero Pelù omaggia Dante In occasione dei 700 anni di Dante il 7 giugno sbarca a Firenze lo spettacolo "A riveder le stelle" scritto dal giornalista Aldo Cazzullo, accompagnato dalle letture 'rock' del musicista fiorentino Piero Pelù. La ...

Dante 700, il viaggio negli inferi delle catacombe vaticane Il Sole 24 ORE Ragusa. Chiesto al Comune risarcimento danni di 15.700.000 euro Un risarcimento danni da 15.700.000 euro al Comune di Ragusa. Lo ha chiesto la società immobiliare Teknè srl di Catania, per via della mancata definizione del “Procedimento di approvazione del Piano d ...

La Biblioteca di Montebelluna si attiva per "L'anno dei centenari" MONTEBELLUNA - L’anno dei centenari: la biblioteca comunale lancia la campagna di comunicazione dedicata alle iniziative locali dedicate a Dante, con un logo creato ad hoc per promuovere gli eventi.

