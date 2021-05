D’Amato: fascia 48.51 anni, oltre 100mila prenotazioni in 12 ore (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “Da stanotte, in dodici ore, superate 100mila nuove prenotazioni per le classi di età 48-51 anni. La campagna corre veloce, nel Lazio superate 2,7 milioni di somministrazioni.” “La proposta del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Generale Figliulo va nella direzione giusta: estendere la platea dei vaccinati e procedere in maniera rapida.” “In settimana raggiungeremo il traguardo del 40% di prime dosi sull’intera popolazione target, e il 20% di seconde dosi, sempre sull’intera popolazione target. Recuperati dai medici di medicina generale oltre 30mila over 80 che non si erano prenotati”. Lo comunica, in una nota, l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “Da stanotte, in dodici ore, superatenuoveper le classi di età 48-51. La campagna corre veloce, nel Lazio superate 2,7 milioni di somministrazioni.” “La proposta del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Generale Figliulo va nella direzione giusta: estendere la platea dei vaccinati e procedere in maniera rapida.” “In settimana raggiungeremo il traguardo del 40% di prime dosi sull’intera popolazione target, e il 20% di seconde dosi, sempre sull’intera popolazione target. Recuperati dai medici di medicina generale30mila over 80 che non si erano prenotati”. Lo comunica, in una nota, l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio

tusciatimes : Covid-19, D’Amato: “In 12 ore superate le 100mila prenotazioni nella fascia 48-51 anni” - rep_roma : Vaccini anti Covid, nel Lazio al via prenotazioni per la fascia dei 51-50enni e 49-48enni. D'Amato: 'Via mascherina… - AURORA65388938 : RT @rep_roma: Vaccini anti Covid, nel Lazio da lunedì 17 al via prenotazioni per la fascia dei 51-50enni e 49-48enni. D'Amato: 'Via mascher… - rep_roma : Vaccini anti Covid, nel Lazio da lunedì 17 al via prenotazioni per la fascia dei 51-50enni e 49-48enni. D'Amato: 'V… - doomboy : Figliuolo dice: 'Da lunedì apertura alle prenotazioni agli over 40'. Ma D'Amato (Regione Lazio) parla invece di fa… -