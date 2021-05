Dalot tra Milan e Manchester United | il terzino ha già preso la sua decisione

Advertising

ChrisElMuss : Avevamo molti diffidati contro il #Cagliari tra cui #Bennacer #Calhanoglu #Dalot #TheoHernandez e #Rebic... Avremo… - Pask927 : RT @juvinsight: • Contatti tra Serge #Aurier e il #Milan, ma sul francese ci sono tanti club • Se il #Milan non riscatta Diogo #Dalot i Ros… - juvinsight : • Contatti tra Serge #Aurier e il #Milan, ma sul francese ci sono tanti club • Se il #Milan non riscatta Diogo… - LAROMA24 : VIDEO - Roma sul mercato, idee Wijnaldum, Brekalo e Dalot. Kumbulla: 'Che emozione il gol contro il Milan'. Euro 20… - Biro73R : @Maldi___ Calabria Dalot ci stava. Ammonito, acciaccato ma poi detto sinceramente tra i due mi sa che quello buon… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalot tra

Calcio News 24

... infine la Trottola nolaniana Calabria ammonito e Bennacer cambiati per Doroteoe Meitè al 63'... Rimane il solo Hauge in panchinai giocatori più offensivi, mai considerato dal nostro tecnico ...questi, spicca il nome di un giocatore in scadenza di contratto e proprio per questo offerto a ... Per quel ruolo, piace anche. ora al Milan, ma di proprietà dello United. In ogni caso, oltre ...Il terzino di proprietà del Manchester United, ma in forza al Milan, ha attirato le attenzioni di un altro club italiano ...Il futuro di Dalot difficilmente sarà ancora al Milan, ma potrebbe comunque essere in Serie A. Mourinho lo vorrebbe nella sua Roma.