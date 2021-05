Dalla Regione Lazio sostegni alle imprese, Protopapa: ‘Soluzione ideale per il rilancio, evitare le lungaggini burocratiche per accedere ai fondi’ (Di martedì 18 maggio 2021) «Gli aiuti della Regione Lazio alle imprese sono importanti, basta che non abbiano una burocrazia invasiva». E’ quanto ha riferito Sergio Protopapa di Area PMI dopo la notizia del piano per le imprese, approvato con un pacchetto ad hoc per i settori economici della nostra Regione: dall’agricoltura al turismo, passando per edilizia e trasporti con un finanziamento pari a 100 mila euro per le attività produttive. «I sostegni in questo momento particolare dopo un anno di balzelli sono rivitallizzanti per imprese, commercianti e artigiani. L’importante – spiega Protopapa – è che ci sia una burocrazia snella per accedere al credito. Sono previsiti incentivi per rottamare furgoni, taxi e macchine per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) «Gli aiuti dellasono importanti, basta che non abbiano una burocrazia invasiva». E’ quanto ha riferito Sergiodi Area PMI dopo la notizia del piano per le, approvato con un pacchetto ad hoc per i settori economici della nostra: dall’agricoltura al turismo, passando per edilizia e trasporti con un finanziamento pari a 100 mila euro per le attività produttive. «Iin questo momento particolare dopo un anno di balzelli sono rivitallizzanti per, commercianti e artigiani. L’importante – spiega– è che ci sia una burocrazia snella peral credito. Sono previsiti incentivi per rottamare furgoni, taxi e macchine per ...

