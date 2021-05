Dalla Francia: clamoroso ritorno di Benzema in Nazionale, Deschamps lo ha perdonato (Di martedì 18 maggio 2021) Dalla Francia arrivano clamorose indiscrezioni sul ritorno di Karim Benzema in Nazionale. Prima L’Equipe aveva parlato di una possibilità di vedere una novità in Nazionale per le convocazione che Deschamps dovrebbe rilasciare questa sera e dopo anche Le Parisien ha confermato. Il ct lo ha perdonato e porterà Karim Benzema ad Euro 2020. L’attaccante francese manca Dalla Nazionale dal 2015 ed oggi è stato eletto come migliore giocatore francese dell’anno. Foto: Sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021)arrivano clamorose indiscrezioni suldi Karimin. Prima L’Equipe aveva parlato di una possibilità di vedere una novità inper le convocazione chedovrebbe rilasciare questa sera e dopo anche Le Parisien ha confermato. Il ct lo hae porterà Karimad Euro 2020. L’attaccante francese mancadal 2015 ed oggi è stato eletto come migliore giocatore francese dell’anno. Foto: Sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

marco_rogerio_ : Anche il nostro centravanti viene dalla Francia, non vedo dove sia il problema! ?? - Marcotenor1 : @Stella82178745 Questo è un paese tecnicamente in default, tenuto in vita artificialmente dalla BCE, dalla Francia… - donfotter14 : Se Benzema viene convocato dalla Francia l’Europeo è già finito ancora prima di cominciare - aylaf__ : RT @GoalItalia: La notizia del giorno arriva dalla Francia ???? Benzema giocherà gli Europei [??? Le Parisien] - RaiSport : La Federazione francese di #rugby consentirà agli atleti #transgender di prendere parte a tutte le competizioni naz… -