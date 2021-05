Dal sostegno agli abitanti di Gaza all’amicizia con Israele: il doppio ruolo di al-Sisi. Ma chi manifesta per la Palestina finisce in carcere (Di martedì 18 maggio 2021) Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, teme e reprime le manifestazioni interne pro-Palestina per non urtare Israele, ‘scomodo’ vicino diventato ormai uno Stato amico. Solo così si possono spiegare gli episodi, per certi versi inquietanti, avvenuti lo scorso fine settimana al Cairo. Prima una nota giornalista e blogger, Nour al-Huda Zaki, fermata in piazza Tahrir dopo che, assieme a un amico, aveva mostrato una bandiera palestinese. La Zaki e il suo amico, nel giro di due minuti dalla spontanea manifestazione solidale, sono stati circondati da funzionari del servizio di sicurezza interno in borghese che li hanno prelevati a forza e portati all’interno di un edificio nelle vicinanze della centralissima piazza della capitale. Lì, stando a quanto lei stessa ha denunciato successivamente sul suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-, teme e reprime lezioni interne pro-per non urtare, ‘scomodo’ vicino diventato ormai uno Stato amico. Solo così si possono spiegare gli episodi, per certi versi inquietanti, avvenuti lo scorso fine settimana al Cairo. Prima una nota giornalista e blogger, Nour al-Huda Zaki, fermata in piazza Tahrir dopo che, assieme a un amico, aveva mostrato una bandiera palestinese. La Zaki e il suo amico, nel giro di due minuti dalla spontaneazione solidale, sono stati circondati da funzionari del servizio di sicurezza interno in borghese che li hanno prelevati a forza e portati all’interno di un edificio nelle vicinanze della centralissima piazza della capitale. Lì, stando a quanto lei stessa ha denunciato successivamente sul suo ...

Advertising

Azione_it : Siamo uno dei Paesi EU dove i giovani vivono più a lungo a casa, spesso perché non hanno i mezzi per andare fuori.… - raffaellapaita : Grande soddisfazione ed emozione per le parole di apprezzamento di #PapaFrancesco sull’assegno unico e universale.… - paola_valori : RT @Lantidiplomatic: #Netanyahu ringrazia l'Italia per il sostegno ad Israele. 'Per rendere l’idea, è come se ai tempi dell’apartheid si fo… - CarloBona174 : RT @Azione_it: Siamo uno dei Paesi EU dove i giovani vivono più a lungo a casa, spesso perché non hanno i mezzi per andare fuori. Proponia… - phibylydia : RT @Azione_it: Siamo uno dei Paesi EU dove i giovani vivono più a lungo a casa, spesso perché non hanno i mezzi per andare fuori. Proponia… -