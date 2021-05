Da Platinette a Spirlì, le 100 audizioni della Lega in commissione contro il Ddl Zan (Di martedì 18 maggio 2021) Da Platinette a Spirlì, passando per il segretario generale della Cei Stefano Russo, è il parterre dei cento volti più o meno noti assoldati dalla Lega per essere auditi in commissione Giustizia in Senato nella discussione sul Ddl Zan. Con un unico, chiaro, obiettivo. Anzi due. Primo: fare ostruzionismo senza quartiere, rinviando il più possibile il passaggio in aula del tanto discusso (e necessario, aggiungiamo noi) disegno di legge a prima firma Alessandro Zan (Partito Democratico) contro omotransfobia, sessismo e abilismo. La seconda ragione è di mera comunicazione: agitare fumo, sollevare polvere, innescare polemiche anche e soprattutto mediatico per trasformare la discussione sul Ddl Zan in un teatrino con tanto di nani, ballerini e telecamere in cui vale tutto e il contrario di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Da, passando per il segretario generaleCei Stefano Russo, è il parterre dei cento volti più o meno noti assoldati dallaper essere auditi inGiustizia in Senato nella discussione sul Ddl Zan. Con un unico, chiaro, obiettivo. Anzi due. Primo: fare ostruzionismo senza quartiere, rinviando il più possibile il passaggio in aula del tanto discusso (e necessario, aggiungiamo noi) disegno di legge a prima firma Alessandro Zan (Partito Democratico)omotransfobia, sessismo e abilismo. La seconda ragione è di mera comunicazione: agitare fumo, sollevare polvere, innescare polemiche anche e soprattutto mediatico per trasformare la discussione sul Ddl Zan in un teatrino con tanto di nani, ballerini e telecamere in cui vale tutto e il contrario di ...

