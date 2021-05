Da oggi Battiato vaga per i campi del Tennessee

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 maggio 2021) Non ero preparato a tutto questo. Non ero preparato perché, in fondo, non volevo esserlo. E dire che di segnali ne erano arrivati parecchi, tutti a indicare la medesima direzione, ineluttabili. È morto Franco, settantasei anni compiuti da poco, nella sua casa di Milo. La notizia arriva di mattina presto, lanciata da Rockol e presto confermata dalla famiglia. E io non ero preparato. No, non sto parlando di un coccodrillo, così si chiamano quegli articoli in memoria di un personaggio noto, pronti da essere pubblicati alla sua morte. Uno di quegli articoli che ne ripercorrono a volo d’angelo le imprese, le opere, nel caso dipotremmo anche parlare di miracoli, almeno musicali e culturali. Non ne ho mai scritto uno, di coccodrillo, non avrei certo voluto fare eccezione per un artista che stimo, e non sto tirando in ballo la ...