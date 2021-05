Da Milva ad Alice, ecco il Battiato autore per altri artisti (Di martedì 18 maggio 2021) Degli album e delle canzoni famose di Franco Battiato si è sempre parlato, ma quello che spesso è rimasto in secondo piano è il suo apporto come autore. Durante gli anni 70 e 80 il Maestro ha prodotto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 maggio 2021) Degli album e delle canzoni famose di Francosi è sempre parlato, ma quello che spesso è rimasto in secondo piano è il suo apporto come. Durante gli anni 70 e 80 il Maestro ha prodotto ...

Advertising

LPincia : RT @MediasetTgcom24: Da Milva ad Alice, ecco il Battiato autore per altri artisti #francobattiato - SimoPagliarini_ : RT @MediasetTgcom24: Da Milva ad Alice, ecco il Battiato autore per altri artisti #francobattiato - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Da Milva ad Alice, ecco il Battiato autore per altri artisti #francobattiato - MediasetTgcom24 : Da Milva ad Alice, ecco il Battiato autore per altri artisti #francobattiato - Barbara68545184 : RT @LaStampa: Alice, Milva, Giuni Russo, il lato femminile di Battiato -