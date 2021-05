Da Malinovskyi a Malinovskyi | che pericolo per la Juve

(Di martedì 18 maggio 2021) Avvia l'azione e poi la conclude con grande senso della posizione e del gol.è tra gli uomini più in forma dell'Atalanta come ha dimostrato la partita di Marassi contro il Genoa

Advertising

robertopontillo : ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zap… - HyboriaLeague : I parziali dopo #VeronaBologna. #ArgosOphir: Belotti // Lapadula-Locatelli #BrythuniaCorinthia: - // Zapata… - baxbbota : RT @FabioGatto10: Ruslan #Malinovskyi, dopo un’ottima stagione con l’#Atalanta è finito nel mirino di #Inter, #Chelsea e #PSG. #Calciomerca… - Paroladeltifoso : Il grafico – L’impatto di Malinovskyi sulla fase offensiva - GiochiPosizione : RT @FabioGatto10: Ruslan #Malinovskyi, dopo un’ottima stagione con l’#Atalanta è finito nel mirino di #Inter, #Chelsea e #PSG. #Calciomerca… -

Ultime Notizie dalla rete : Malinovskyi Malinovskyi

Goal.com

Avvia l'azione e poi la conclude con grande senso della posizione e del gol.è tra gli uomini più in forma dell'Atalanta come ha dimostrato la partita di Marassi contro il GenoaDall'altra parte è quasi impossibile toglieredai titolari, visto che da quando ha superato l'ernia inguinale è pressoché inarrestabile: ennesima partita con bonus fantacalcistici, ...Canale tv: Rai Uno Streaming: Rai Play Il rifermento offensivo della Dea dovrebbe essere Duvan Zapata, con Malinovskyi e Pessina alle sue spalle. In difesa il recuperato Tolo affianca Djimsiti e ...Atalanta-Juventus si giocherà mercoledì 19 maggio 2021 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. E per la prima volta dopo vari mesi si giocherà con una piccola parte del pubblico presente sulle tribune. Il ...