Da «Io la cavia non la faccio» a «Così salvo l'adolescenza»: il fronte degli under 20 alle prese con il vaccino anti Covid

Nella staffetta accelerata di una campagna vaccinale ancora da chiudere, il testimone presto passerà a loro. I giovani, quelli finora tenuti fuori da somministrazioni e cure sperimentali perché meno colpiti dalla forma grave del virus, saranno fondamentali quanto tutte le altre categorie per impedire che la diffusione di Covid-19 continui, magari anche in forme più minacciose. Ed è per questo che mentre Nicola Zingaretti annuncia un Open day per tutti i maturandi della Regione Lazio presto vaccinati, la ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone prepara un piano educativo con tanto di tik toker e influencer chiamati a rapporto. A poche settimane dal possibile via libera di Ema alle vaccinazioni per under 15 fino ai 12 anni, la domanda a cui finora non era stato necessario rispondere ora si fa urgente: cosa ne pensano i giovani?

