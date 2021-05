Da Barolo "Città del vino 2021" la sfida del turismo enogastronomico (Di martedì 18 maggio 2021) “E invece? Invece quando sarà finita? Quando potremo dire fi-ni-ta? – Maggio. – Maggio!? – Ecco perché ho detto che l’inverno durerà sei mesi. – Maggio, – ripeté la donna a se stessa.“ Tiziano Gaia, direttore scientifico della Barolo & Castles Foundation ha aperto la mattinata di inaugurazione di “Barolo Città del vino 2021” citando il passaggio di Beppe Fenoglio in “Una questione privata”. In quei giorni di guerra, maggio diveniva, infatti, nelle parole dei protagonisti il mese della speranza. E proprio in questo maggio l’Italia prova a rialzarsi in piedi e ad uscire dal biennio della pandemia. Non è un caso che negli interventi istituzionali che hanno condito la mattinata di presentazione la parola più frequente sia stata “ripartenza”. E nell’anno della ripartenza è stata ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) “E invece? Invece quando sarà finita? Quando potremo dire fi-ni-ta? – Maggio. – Maggio!? – Ecco perché ho detto che l’inverno durerà sei mesi. – Maggio, – ripeté la donna a se stessa.“ Tiziano Gaia, direttore scientifico della& Castles Foundation ha aperto la mattinata di inaugurazione di “del” citando il passaggio di Beppe Fenoglio in “Una questione privata”. In quei giorni di guerra, maggio diveniva, infatti, nelle parole dei protagonisti il mese della speranza. E proprio in questo maggio l’Italia prova a rialzarsi in piedi e ad uscire dal biennio della pandemia. Non è un caso che negli interventi istituzionali che hanno condito la mattinata di presentazione la parola più frequente sia stata “ripartenza”. E nell’anno della ripartenza è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Barolo Città Barolo Città italiana del vino apre il "racconto infinito" che riporterà il turismo in Langa CUNEO CRONACA - Inaugurato nel Tempio dell'Enoturista del WiMu di Barolo, in provincia di Cuneo, il "Racconto infinito" di Barolo Città Italiana del vino 2021. Con una cerimonia semplice, nel rispetto delle normative anti - Covid, il Comune di Barolo ha dato ufficialmente il via al programma di momenti ed eventi che ...

