Curling, Mondiali doppio misto: l'Italia batte Spagna e Australia, Constantini-Mosaner quarti nel girone (Di martedì 18 maggio 2021) l'Italia conquista due vittorie nella seconda giornata dei Mondiali 2021 di Curling doppio misto in corso di svolgimento sul ghiaccio di Aberdeen (Scozia). Gli azzurri hanno sconfitto la Spagna per 7-2 e poi l'Australia per 7-6, salendo così al quarto posto in classifica con 2 successi e 1 sconfitta, al pari della Germania. Nel gruppo A primeggiano Canada, Repubblica Ceca e Scozia a punteggio pieno (3-0). Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno dominato contro gli iberici: 2 punti nel secondo end, sono avanti 3-1 a metà partita, poi rubano tre mani consecutivi e chiudono in anticipo. I due azzurri si sono trovati sotto per 5-3 dopo cinque end contro l'Australia, ma hanno poi marcato tre punti nella sesta frazione e ...

