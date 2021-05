Crystal Palace | Roy Hodgson lascerà a fine stagione dopo quasi quattro anni

(Di martedì 18 maggio 2021) Attraverso i propri canali ufficiali, ilha reso noto che Royla panchina del club al termine della. Il tecnico britco ha guidato la squadra negli ultimiall’incirca, contribuendo alla sua permanenza in Premier League. Inevitabili i ringraziamenti per quanto svolto, ma ora è tempo di voltare pagina per il club londinese. Con ogni probabilità, nelle prossime settimane verrà comunicato il nome del nuovo allenatore. SportFace.

Advertising

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Roy Hodgson lascia il Crystal Palace al termine di questa stagione - sportface2016 : #CrystalPalace, Roy #Hodgson lascerà a fine stagione dopo quasi quattro anni - PremierShowIT : ?? Il Crystal Palace ha annunciato che Roy Hodgson lascerà la sua posizione di manager a fine stagione. #CPFC - sportli26181512 : Crystal Palace, UFFICIALE l'addio di Roy Hodgson a fine stagione. Ora Lampard?: Tramite un comunicato ufficiale, il… - Pask927 : A fonseca nemmeno il crystal palace ahababbababababba -

Ultime Notizie dalla rete : Crystal Palace

Oltre al Liverpool, Ramsey è seguito da mesi da West Ham e. Non sarà certo l'unico centrocampista a partire: in bilico ci sono anche Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur. Soprattutto il ...A quota 49 gli ospiti, undicesimi e reduci dalla sconfitta esterna per 3 - 2 contro il- Arsenal 2 (ore 21.15) Gara valida per la trentasettesima giornata di Premier ...Prime mosse dei bianconeri in vista dell'imminente sessione di mercato estiva: cessione importante a centrocampo.Ogni squadra può convocare 26 giocatori per la fase finale del torneo, che si svolge dall'11 giugno all'11 luglio.