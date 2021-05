Covid Valle d’Aosta | oggi 9 contagi e un morto | bollettino 18 maggio

(Di martedì 18 maggio 2021) Sono 9 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 18. Nella tabella si fa riferimento a un altro. Da inizio emergenza il totale complessivo dei pazienti affetti daè di 11.402. Ventisei i ricoverati in ospedale per, di cui tre in terapia intensiva, mentre sono 358 quelli in isolamento domiciliare. I guariti sono10.546, 63 in più rispetto a ieri, i tamponi fino adeffettuati sono 124.283, 845 in più, di cui 29.754 processati con test antigenico rapido. Da inizio emergenza i decessi nella Regione sono stati 469. L'articolo proviene da Italia Sera.

