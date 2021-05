Covid, ultime news. Bollettino: 4.452 nuovi contagi su 262.864 tamponi. I morti sono 201 (Di martedì 18 maggio 2021) I dati del ministero sulle ultime 24 ore: calano i ricoveri ordinari (-485) e le terapie intensive (-65). Tasso di positività all'1,7%. Il commissario Figliuolo: "Avanti con over 60 e fragili, stop polemiche". Giorgetti: "Ipotesi green pass per le discoteche". Il ministro dello Sviluppo economico a margine del rapporto Fipe sulla ristorazione: "Dobbiamo essere ottimisti". Dal 1° giugno ristoranti aperti anche al chiuso a pranzo e a cena, dal 15 giugno feste di matrimonio col green pass Leggi su tg24.sky (Di martedì 18 maggio 2021) I dati del ministero sulle24 ore: calano i ricoveri ordinari (-485) e le terapie intensive (-65). Tasso di positività all'1,7%. Il commissario Figliuolo: "Avanti con over 60 e fragili, stop polemiche". Giorgetti: "Ipotesi green pass per le discoteche". Il ministro dello Sviluppo economico a margine del rapporto Fipe sulla ristorazione: "Dobbiamo essere ottimisti". Dal 1° giugno ristoranti aperti anche al chiuso a pranzo e a cena, dal 15 giugno feste di matrimonio col green pass

