Covid | ultime news Bollettino | 4 452 nuovi contagi su 262 864 tamponi I morti sono 201

(Di martedì 18 maggio 2021) I dati del ministero sulle24 ore: calano i ricoveri ordinari (-485) e le terapie intensive (-65). Tasso di positività all'1,7%. Il commissario Figliuolo: "Avanti con over 60 e fragili, stop polemiche". Giorgetti: "Ipotesi green pass per le discoteche". Tre milioni di dosi in arrivo tra il 20 e il 24 maggio. Summit a Parigi: i Paesi europei e africani chiedono lo stop ai brevetti

albertoangela : #Ulisse non si ferma. Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rin… - repubblica : ?? Covid, 4.452 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 201 morti. Calano ancora ricoveri e terapie intensive - Agenzia_Ansa : Le 93 vittime per Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il dato più basso da sette mesi #ANSA

La ' certificazione verde- 19 ' ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale . È quanto prevede il testo finale del nuovo decreto legge, firmato questa sera dal capo dello Stato. Il testo dispone inoltre che il 'green pass' sia rilasciato 'anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino' e che sia valido ...Dispiace perchè avremmo potuto farlo anche prima, ma trae altre situazioni per legare giocate in tre giorni siamo andati un po' in difficoltà. Comunque siamo arrivati qua a Roma e ...Il Green Pass, la “certificazione verde Covid-19”, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale e non di un anno come ...Il tecnico dopo lo 0-0 con la Lazio: "Siamo andati a Roma e abbiamo visto il Papa, è la cosa più importante. Futuro? C'è tempo" ...