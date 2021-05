Covid, oggi 33 nuovi positivi, 493 guariti e 3 decessi in Abruzzo (Di martedì 18 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 73295 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 33 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 85 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 3 residenti in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2460 (di età compresa tra 69 e 96 anni, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Pescara). Dei casi odierni 2 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 64421 dimessi/guariti (+493 rispetto a ieri). Gli attualmente ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 18 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 73295 i casial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 33casi (di età compresa tra 6 mesi e 85 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 3 residenti in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3casi e sale a 2460 (di età compresa tra 69 e 96 anni, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Pescara). Dei casi odierni 2 sono riferiti aavvenuti nei giorni scorsi e comunicati solodalle Asl. Nel numero dei casisono compresi anche 64421 dimessi/(+493 rispetto a ieri). Gli attualmente ...

