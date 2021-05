**Covid: Moratti, 'ristori erano palliativo, ora abbiamo bisogno di riprendere il lavoro** (Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18 mag.(Adnkronos) - "Credo, come ha detto anche il presidente Mattarella, che ci sia la voglia di tornare a vivere una vita normale, c'è voglia di stare insieme, di una socialità ritrovata e le aperture vanno in questo senso. Purtroppo i ristori erano un palliativo, ora abbiamo bisogno di riprendere il lavoro". Lo ha detto Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al welfare della Regione Lombardia, intervenendo a Sky Tg24. "Le riaperture progressive, che -sottolinea Moratti- dovranno essere fatte con grande senso civico e nel rispetto delle regole, sono un segno importante di speranza per la ripresa di una vita normale". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18 mag.(Adnkronos) - "Credo, come ha detto anche il presidente Mattarella, che ci sia la voglia di tornare a vivere una vita normale, c'è voglia di stare insieme, di una socialità ritrovata e le aperture vanno in questo senso. Purtroppo iun, oradiil lavoro". Lo ha detto Letizia, vicepresidente e assessore al welfare della Regione Lombardia, intervenendo a Sky Tg24. "Le riaperture progressive, che -sottolinea- dovranno essere fatte con grande senso civico e nel rispetto delle regole, sono un segno importante di speranza per la ripresa di una vita normale".

TV7Benevento : **Covid: Moratti, 'adesioni altissime, non pensiamo a open day per giovani'**... - TV7Benevento : **Covid: Moratti, 'ristori erano palliativo, ora abbiamo bisogno di riprendere il lavoro**... - Italia_Notizie : Vaccino Covid in Lombardia, Moratti: «Tutti vaccinati entro il 30 agosto». Dai 49enni ai 16enni, le date per le pre… - ilgiornale : Procedono spedite le #vaccinazioni in Lombardia. E ora Letizia #Moratti indica un termine per la campagna in corso - radiolombardia : Covid, Moratti: con le forniture attuali tutti vaccinati entro il 30 agosto - -