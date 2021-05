Covid Lazio, oggi 348 contagi e 14 morti: bollettino 18 maggio (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 348 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi, 18 maggio, nel Lazio, dove si segnalano anche 14 morti. Lo riferisce il bollettino della Regione. oggi nel Lazio “su oltre 11mila tamponi (+915) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 28mila test, si registrano 348 nuovi casi positivi (-40), i decessi sono 14 (-3), i ricoverati sono 1519 (-44). I guariti 1023, le terapie intensive sono 216 (-19). Continua la frenata, diminuiscono casi, ricoveri, terapie intensive e decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2% i casi a Roma città sono a quota 204. Continua la frenata, tra i dati migliori degli ultimi 7 mesi. Continua la frenata, diminuiscono ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 348 i nuovida-19 registrati, 18, nel, dove si segnalano anche 14. Lo riferisce ildella Regione.nel“su oltre 11mila tamponi (+915) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 28mila test, si registrano 348 nuovi casi positivi (-40), i decessi sono 14 (-3), i ricoverati sono 1519 (-44). I guariti 1023, le terapie intensive sono 216 (-19). Continua la frenata, diminuiscono casi, ricoveri, terapie intensive e decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2% i casi a Roma città sono a quota 204. Continua la frenata, tra i dati migliori degli ultimi 7 mesi. Continua la frenata, diminuiscono ...

