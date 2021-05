Covid Italia oggi, contagi e dati per regione: bollettino 18 maggio (Di martedì 18 maggio 2021) In attesa del nuovo coprifuoco da domani, il bollettino del Covid in Italia di oggi, 18 maggio, con i dati della Protezione Civile regione per regione su contagi, ricoveri e morti. Verso le nuove riaperture, le ultime news dalle città – Roma, Milano, Napoli – e le notizie dalle regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Sardegna a Veneto. I dati delle regioni: Sono 291 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “Non avevamo un dato così basso di nuovi positivi giornalieri dal 19 Gennaio 2021 (241 casi), non ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021) In attesa del nuovo coprifuoco da domani, ildelindi, 18, con idella Protezione Civilepersu, ricoveri e morti. Verso le nuove riaperture, le ultime news dalle città – Roma, Milano, Napoli – e le notizie dalle regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Sardegna a Veneto. Idelle regioni: Sono 291 ida coronavirus in Toscana, 18, secondo ideldellaanticipati dal governatore Eugenio Giani. “Non avevamo un dato così basso di nuovi positivi giornalieri dal 19 Gennaio 2021 (241 casi), non ...

Advertising

GiovanniToti : Parte oggi al @SanMartino_Ge di Genova, primo ospedale in Italia e in Europa, la sperimentazione dello spray nasale… - fattoquotidiano : A 15 mesi dalla scoperta del virus in Italia, il Fatto ha deciso di lanciare, a partire da voi lettori, un’indagine… - franzrusso : Prende il via la seconda parte della #NutanixWeek di oggi #18maggio con la tavola rotonda su #remoteworking e Covid… - fisco24_info : Covid Italia oggi, contagi e dati per regione: bollettino 18 maggio: Il coprifuoco cambia, si va verso nuove riaper… - occhio_notizie : Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato che in Italia sono state somministrate 28 milioni di dosi… -