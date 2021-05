Covid Italia oggi, 4.452 contagi e 201 morti: bollettino 18 maggio (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 4.452 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 18 maggio, secondo i dati della Protezione Civile nel bollettino regione per regione. Da ieri nelle regioni sono registrati nelle regioni altri 201 morti che portano il totale a 124.497. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 262.862 tamponi, l'indice di positività scende a 1,69%. Dopo le decisioni su coprifuoco, riaperture e zone, oggi si registra un ulteriore calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.689 (-65 da ieri), con 86 nuovi ingressi. SARDEGNA Sono 61 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna, secondo la tabella del bollettino di oggi, 18 maggio. Registrato inoltre un morto. Nell'aggiornamento dell'Unità di crisi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 4.452 ida coronavirus in, martedì 18, secondo i dati della Protezione Civile nelregione per regione. Da ieri nelle regioni sono registrati nelle regioni altri 201che portano il totale a 124.497. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 262.862 tamponi, l'indice di positività scende a 1,69%. Dopo le decisioni su coprifuoco, riaperture e zone,si registra un ulteriore calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.689 (-65 da ieri), con 86 nuovi ingressi. SARDEGNA Sono 61 i nuovida coronavirus in Sardegna, secondo la tabella deldi, 18. Registrato inoltre un morto. Nell'aggiornamento dell'Unità di crisi ...

