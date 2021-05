Covid Italia, bollettino oggi 18 maggio: 4.452 nuovi casi e 201 morti. Tasso di positività all'1,7% (Di martedì 18 maggio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 18 maggio 2021. Nelle ultime 24 ore registrati 4.452 nuovi casi e 201 morti. Ieri i contagi erano stati 3.455 e le vittime 140. A... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 18 maggio 2021), ildi182021. Nelle ultime 24 ore registrati 4.452e 201. Ieri i contagi erano stati 3.455 e le vittime 140. A...

Advertising

GiovanniToti : Parte oggi al @SanMartino_Ge di Genova, primo ospedale in Italia e in Europa, la sperimentazione dello spray nasale… - fattoquotidiano : Sul #FattoQuotidiano di oggi l'analisi del report realizzato da @CNG_Italia e @ItalyEures che frantuma la retorica… - franzrusso : Prende il via la seconda parte della #NutanixWeek di oggi #18maggio con la tavola rotonda su #remoteworking e Covid… - PensionieLavoro : Nonostante la recente inversione di tendenza, il governo Draghi sconta ancora una pesante eredità nella gestione de… - Nolockdown3 : RT @AlessandroCere7: 'Gli scienziati inglesi con un articolo sul Telegraph si scusano perché hanno spaventato troppo la popolazione. L’opin… -