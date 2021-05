Covid Italia: aumentano morti (201) e positivi (4.452), tasso 1,7% (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 201 i morti in un giorno, 140 ieri, per coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 4.452 i positivi al test , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.455 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 201 iin un giorno, 140 ieri, per coronavirus innelle ultime 24 ore. Sono 4.452 ial test , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.455 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

GiovanniToti : Parte oggi al @SanMartino_Ge di Genova, primo ospedale in Italia e in Europa, la sperimentazione dello spray nasale… - fattoquotidiano : Sul #FattoQuotidiano di oggi l'analisi del report realizzato da @CNG_Italia e @ItalyEures che frantuma la retorica… - franzrusso : Prende il via la seconda parte della #NutanixWeek di oggi #18maggio con la tavola rotonda su #remoteworking e Covid… - AretusaMoro : RT @MinutemanItaly: Per essere più chiari, in UK 60% dei ricoveri ed il 70% dei decessi causa Covid è rilevata su soggetti già vaccinati co… - WendellGee1985 : RT @MinutemanItaly: Per essere più chiari, in UK 60% dei ricoveri ed il 70% dei decessi causa Covid è rilevata su soggetti già vaccinati co… -