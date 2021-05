Covid, in Italia e a Bergamo trend in discesa, ma lontani i minimi dell’estate scorsa (Di martedì 18 maggio 2021) I segnali che arrivano dai dati dalla settimana epidemiologica appena conclusa (11-17 maggio), appaiono confortanti e proseguono il trend di miglioramento. Per una maggiore tranquillità dovremo aspettare anche la chiusura della settimana in corso, ma finora l’effetto trascinamento delle restrizioni attuate a inizio primavera, insieme alle prime ricadute della campagna vaccinale, sta prevalendo su quello dei recenti allentamenti. I nuovi casi sono stati 46.317con la media giornaliera a 6.617, in calo in una settimana del 29,4%. In area medica ci sono stati 3.403 ricoveri in meno con un calo settimanale del 22,1%. In terapia intensiva si è passati da 2.158 ricoveri a 1.754, con un calo di 404 unità. 1265 sono stati i decessi, con la media giornaliera a 181 in calo in una settimana del 20,8%. Gli attualmente positivi sono 322.891, in calo di 50.779. Nonostante i buoni ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021) I segnali che arrivano dai dati dalla settimana epidemiologica appena conclusa (11-17 maggio), appaiono confortanti e proseguono ildi miglioramento. Per una maggiore tranquillità dovremo aspettare anche la chiusura della settimana in corso, ma finora l’effetto trascinamento delle restrizioni attuate a inizio primavera, insieme alle prime ricadute della campagna vaccinale, sta prevalendo su quello dei recenti allentamenti. I nuovi casi sono stati 46.317con la media giornaliera a 6.617, in calo in una settimana del 29,4%. In area medica ci sono stati 3.403 ricoveri in meno con un calo settimanale del 22,1%. In terapia intensiva si è passati da 2.158 ricoveri a 1.754, con un calo di 404 unità. 1265 sono stati i decessi, con la media giornaliera a 181 in calo in una settimana del 20,8%. Gli attualmente positivi sono 322.891, in calo di 50.779. Nonostante i buoni ...

