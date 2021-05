Covid | il nuovo bollettino del ministero della Salute

(Di martedì 18 maggio 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 18 maggio, che sale di 4.452 casi e 201 morti. Coronavirus, bilancio del 18 maggio: 4.452 nuovi casi e 201 morti in più su Notizie.it.

...volta incaricate da aziende o leader politici che vogliono capire le reazioni al lancio di un... Dove si organizzano? Nel periodo pre -erano organizzati in presenza nelle più grandi città ...Dopo il lungo lockdown di primavera a cui ci aveva costretto la pandemia da- 19, il 18 maggio dello scorso anno il Consiglio dei Ministri approvava il decreto - legge ...4%) è un "povero", ...Coronavirus in Lombardia: sono 598 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, mentre sono stati purtroppo registrati altri 31 decessi, per un ...L’assessore Riccardi: “Rispetto alla prima, nel corso della seconda e terza ondata pandemica le aziende sanitarie, nonostante la forte pressione a cui erano sottoposte, hanno attuato una riorganizzazi ...