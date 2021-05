Covid, il green pass dopo la prima dose durerà nove mesi. Mattarella firma il decreto: subito coprifuoco alle 23 (Di martedì 18 maggio 2021) Per gli esperti del ministero della Salute e del Cts la durata di sei mesi è troppo breve anche perché c'è il problema di chi si è vaccinato a gennaio Leggi su repubblica (Di martedì 18 maggio 2021) Per gli esperti del ministero della Salute e del Cts la durata di seiè troppo breve anche perché c'è il problema di chi si è vaccinato a gennaio

