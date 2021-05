Advertising

lattuga99 : Bollettino di oggi: Casi attuali: 315.308 (-7.583) Deceduti: 124.497 (+201) Guariti: 3.727.220 (+11.831) Totale cas… - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell’Asl di #Avellino ** - CosenzaPost : Bollettino Covid Calabria 18 maggio: 108 nuovi casi e nessun decesso - Nutizieri : Bollettino Covid del 18 maggio: numeri in picchiata, a Bologna 'solo' 71 casi - fisco24_info : Covid Sardegna, oggi 61 contagi e un morto: bollettino 18 maggio: I dati della Regione -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

nel Lazio, ildi martedì 18 maggio. Sono 32.055 gli attualmente positivi a- 19 nel Lazio, di cui 1.519 ricoverati, 216 in terapia intensiva e 30.320 in isolamento domiciliare. ...... e nonostante questo quello della ristorazione è stato uno dei settori più colpiti dalle restrizioni imposte causa. Un rapporto definito da Fipe come un 'di guerra' per le imprese ...Scende velocemente la curva dei contagi da coronavirus in Valle d'Aosta: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati appena nove nuovi casi positivi al Covid-19 su 290 persone sottoposte a tampone. Si reg ...Si svuota ancora il reparto Covid.19 dell’Ospedale San Pio di Benevento dove sono ricoverati 33 pazienti, 28 residenti nel Sannio e 5 di altre province. 2 le dimissioni ( 1 sannita ed 1 di altra provi ...