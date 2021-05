Covid, Fnomceo: Green pass a 9 mesi. Ascoltate istanze medici (Di martedì 18 maggio 2021) 'Aspettiamo di leggere in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che prolunga a nove mesi la validità del Green pass. Ringraziamo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, per aver prontamente accolto le istanze della Fnomceo, ... Leggi su askanews (Di martedì 18 maggio 2021) 'Aspettiamo di leggere in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che prolunga a novela validità del. Ringraziamo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, per aver prontamente accolto ledella, ...

Advertising

sciwritersitaly : RT @MedBunker: Conviene (e si può) fare la vaccinazione anti-COVID in gravidanza? Ecco una scheda de sito anti fake news della Federazione… - FNOMCeO : RT @dottoremaevero: ? Dottore, ma è vero che... La #vaccinazione contro #Covid19 è sicura in gravidanza? Sì ?? I risultati degli studi dis… - stedelto : RT @MedBunker: Conviene (e si può) fare la vaccinazione anti-COVID in gravidanza? Ecco una scheda de sito anti fake news della Federazione… - AndreaPoscia : RT @MedBunker: Conviene (e si può) fare la vaccinazione anti-COVID in gravidanza? Ecco una scheda de sito anti fake news della Federazione… - 25071956 : RT @MedBunker: Conviene (e si può) fare la vaccinazione anti-COVID in gravidanza? Ecco una scheda de sito anti fake news della Federazione… -