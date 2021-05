Covid, dl: green pass dopo prima dose di vaccino, durerà 9 mesi (Di martedì 18 maggio 2021) Secondo quanto previsto dal testo finale del nuovo decreto legge Covid, la 'certificazione verde Covid - 19' ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. Il testo dispone ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 maggio 2021) Secondo quanto previsto dal testo finale del nuovo decreto legge, la 'certificazione verde- 19' ha validità di novedalla data del completamento del ciclo vaccinale. Il testo dispone ...

Advertising

DSantanche : Ecofeste. A Roma i bus prendono fuoco, non puoi tumulare i tuoi cari per mesi (e non c’entra il Covid). Ogni tot st… - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Covid, dl: green pass dopo prima dose di vaccino, durerà 9 mesi #covid - MediasetTgcom24 : Covid, dl: green pass dopo prima dose di vaccino, durerà 9 mesi #covid - statodelsud : L’Ue presenta il nuovo piano fisco post Covid, sconti green e tasse alle multinazionali - Pino__Merola : L’Ue presenta il nuovo piano fisco post Covid, sconti green e tasse alle multinazionali -