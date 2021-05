Covid | da vaccino vegetale Medicago-Gsk dati positivi ad ogni età

(Di martedì 18 maggio 2021) Milano, 18 mag. (Adnkronos Salute) - Buone notizie per il candidato-19 di originedi, testato in combinazione con l'adiuvante pandemico di Gsk. Gli studi clinici di fase 2 hanno ottenuto "", tra cui risposta anticorpale simile negli adulti e negli anziani dopo due dosi; livelli di anticorpi neutralizzanti 10 volte superiori a quelli delle persone guarite dall'infezione da coronavirus; nessun effetto collaterale grave correlato. A riferirlo, società biofarmaceutica con sede a Quebec City in Canada, e la britannica GlaxoSmithKline (Gsk). I- dettaglia una nota - fanno parte dello studio clinico di fase 2/3 in corso e ribadiscono il profilo promettente osservato durante i test di fase 1. ...

Sempre a proposito dei vaccini anti -, commentando la possibilità dei richiami a tre mesi per ilPfizer , sulla base di nuovi dati scientifici attualmente in via di pubblicazione (dai ...Uno studio condotto in Inghilterra e Galles su 8.517 vaccinati ha rivelato che il 96,42% dei britannici che hanno ricevuto la prima dose delanti -AstraZeneca o Pfizer ha sviluppato gli anticorpi, percentuale che sale praticamente al 100% con la seconda dose. Secondo la ricerca gli anticorpi vengono sviluppati nel 96,42% del ...Le avevano iniettato per errore 4 dosi di vaccino Pfizer, anche se in un primo momento sembravano essere 6. Come sta adesso?Milano, 18 mag. (Adnkronos Salute) - Buone notizie per il candidato vaccino Covid-19 di origine vegetale di Medicago, testato in combinazione con ...