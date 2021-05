Covid Campania | oggi 598 contagi | bollettino 18 maggio

(Di martedì 18 maggio 2021) Sono 598 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 18. Si registrano altri 30 morti,14 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 16 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.029 tamponi molecolari. L’indice di positività è pari al 4,58%. Dei 598 nuovi positivi, 198 sono risultati sintomatici. Sono 6.874 le persone decedute indall’inizio della pandemia da-19. I nuovi guariti sono 1.910, il totale dei guariti sale a 328.681. Insono 96 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.118 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il nuovo colore di questa seconda estate in tempi di? Il bianco, naturalmente. Ma la moda non c'entra, piuttosto è bianco immacolato il desiderio ...bianca sembra invece più lontana per,...10 Medicina Internan. 0 Terapia Intensiva n. 04 GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 138 DECESSI ... Regione/ Stato estero 1(domiciliato a Potenza) 1 Puglia (domiciliato a Melfi) Guariti non ...Sono 598 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 18 maggio. Si registrano altri 30 morti,14 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 16 avvenuti in precedenza ...Sono 51.515 le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 effettuate nelle ultime 24 ore in Campania. Alle ore 12 di oggi, martedì 18 maggio, sono 2.566.370 le somministrazioni totali, 51.515 in più ...