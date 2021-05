Covid Abruzzo | oggi 33 contagi | dati e news 18 maggio

(Di martedì 18 maggio 2021) Sono 33 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 18. Si registrano altri 3 morti, che portano a 2.460 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di-19. Sono complessivamente 73.295 i casi positivi al virus registrati in. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 3 residenti in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Dei morti registrati nelle ultime 24 ore, 2 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solodalle Asl. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'AQUILA - L'incidenza settimanale dei casi su 100 mila abitanti in Abruzzo scende sotto la fatidica quota 50, quella che idealmente vale la zona bianca dove valgono solo le misure ...