Covid: a Bergamo 37 nuovi contagi, in Lombardia altri 598 casi e 31 decessi (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 37 i nuovi positivi al Covid in provincia di Bergamo, 598 in Lombardia a fronte di 33.030 tamponi effettuati (l’1,8% del totale) secondo i dati diffusi martedì 18 maggio. A livello regionale continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-36). Sono 31 i decessi, i guariti/dimessi 992. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 33.030 (di cui 14.703 molecolari e 18.327 antigenici) totale complessivo: 10.196.842 – i nuovi casi positivi: 598 (di cui 55 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 755.558 (+992), di cui 3.126 dimessi e 752.432 guariti – in terapia intensiva: 353 (-18) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.992 (-36) – i decessi, totale complessivo: 33.391 (+31) I ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 37 ipositivi alin provincia di, 598 ina fronte di 33.030 tamponi effettuati (l’1,8% del totale) secondo i dati diffusi martedì 18 maggio. A livello regionale continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-36). Sono 31 i, i guariti/dimessi 992. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 33.030 (di cui 14.703 molecolari e 18.327 antigenici) totale complessivo: 10.196.842 – ipositivi: 598 (di cui 55 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 755.558 (+992), di cui 3.126 dimessi e 752.432 guariti – in terapia intensiva: 353 (-18) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.992 (-36) – i, totale complessivo: 33.391 (+31) I ...

