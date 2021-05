Covid-19, l’Italia sogna la zona bianca ma per adesso ci entrano solo 6 regioni (Di martedì 18 maggio 2021) l’Italia sogna la zona bianca. I progressi dovuti al sempre crescente numero di cittadini vaccinati apre ad una parziale ma decisa ripartenza del Paese che si lascia alle spalle le limitazioni più dure delle zone arancione e rossa. Lo Stivale, esclusa la Val d’Aosta, torna giallo come ad inizio della terza ondata mentre alcune regioni L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 18 maggio 2021)la. I progressi dovuti al sempre crescente numero di cittadini vaccinati apre ad una parziale ma decisa ripartenza del Paese che si lascia alle spalle le limitazioni più dure delle zone arancione e rossa. Lo Stivale, esclusa la Val d’Aosta, torna giallo come ad inizio della terza ondata mentre alcuneL'articolo

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - marcodimaio : La campagna vaccinale prosegue e dà i suoi frutti: l’Iss dopo la prima dose registra una riduzione dell'80% delle i… - chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - MiminoRICCIARDI : Sanità digitale oltre l’emergenza: le tendenze in Italia e Ue nel post covid - LaCavandoli : Ecco perché bisogna fermare l'arrivo dei migranti in Italia: si sta verificando una nuova ondata di migrazioni vers… -