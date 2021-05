Covid-19, la situazione di Taiwan preoccupa (Di martedì 18 maggio 2021) A Taiwan la pandemia preoccupa. Di nuovo. Un improvviso aumento del numero di contagi da Covid-19 trasmesso a livello nazionale, mette in serio pericolo la stabilità della catena di approvvigionamento dell’industria dei circuiti integrati della piccola nazionale insulare a 180 km dalla Cina, importante snodo per le esportazioni dei prodotti tecnologico in tutto il mondo. Covid-19, il virus (Adobe Stock)Taiwan ha segnalato 207 contagi soltanto in un giorno (il 16 maggio), tra cui un dipendente della Largan Precision, suscitando preoccupazioni sulla capacità del paese di contenere la diffusione di Covid-19. Già, l’isola asiatica, finora, è stato uno dei Paesi meno colpiti dalla pandemia. L’isola non è mai entrata in lockdown e le persone sono state abituate a vivere una ... Leggi su computermagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Ala pandemia. Di nuovo. Un improvviso aumento del numero di contagi da-19 trasmesso a livello nazionale, mette in serio pericolo la stabilità della catena di approvvigionamento dell’industria dei circuiti integrati della piccola nazionale insulare a 180 km dalla Cina, importante snodo per le esportazioni dei prodotti tecnologico in tutto il mondo.-19, il virus (Adobe Stock)ha segnalato 207 contagi soltanto in un giorno (il 16 maggio), tra cui un dipendente della Largan Precision, suscitandozioni sulla capacità del paese di contenere la diffusione di-19. Già, l’isola asiatica, finora, è stato uno dei Paesi meno colpiti dalla pandemia. L’isola non è mai entrata in lockdown e le persone sono state abituate a vivere una ...

