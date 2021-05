Così Franco Battiato ci ha insegnato il vero senso dell’amore

Leggi su dilei

(Di martedì 18 maggio 2021) E guarirai da tutte le malattie Perché sei un essere speciale Ed io, avrò cura di te Alcuni l’hanno ascoltata ad alto volume, mentre i corpi si intrecciavano l’uno con l’altro e il cuore usciva dal petto, altri l’hanno cantata sottovoce, con il respiro affannato e le mani sudate, altri ancora invece, l’hanno dedicata alla persona amata, per suggellare una promessa d’amore. C’è chi invece lo ha sognato, un amoregrande, intenso e gentile come quello decantato ne La Cura. Perché la canzone di, non è solo una dolce melodia da canticchiare sotto la doccia, o da ascoltare durante le pause e il relax. Quella del cantautore è una poesia che celebra l’amore. E poco importa se sia dedicata all’uomo o alla donna, alla mamma o alla figlia, La Cura è una canzone emblematica, è, ma resta un capolavoro ...