Cosa non vuol fare il nuovo leader del partito unionista nordirlandese

Venerdì, Il partito unionista Democratico nordirlandese (DUP), ha eletto come nuovo segretario il ministro regionale per l'Agricoltura, Edwin Poots, veterano nei ranghi del partito, creazionista e presbiteriano, dopo una vittoria su Jeffrey Donaldson, parlamentare a Westminster. Poots prenderà il posto dell'uscente primo ministro nordirlandese, Arlene Foster, come leader del più potente partito di maggioranza della regione. A parte la Pace generazionale duratura, forse il più grande risultato del Good Friday Agreement è stato riunire forze così controverse per un progetto futuro. Sulla traccia di Mandela e De Klerk, i firmatari legati alle più feroci forze paramilitari unioniste o nazionaliste dell'Irlanda del Nord si sono uniti e hanno promesso di ...

