Cosa cambia per il cinema avere Bezos a Hollywood (Di martedì 18 maggio 2021) La MGM è nel mirino di Jeff Bezos. Sì proprio lei, la mitica Metro Goldwyn Meyer ormai quasi centenaria (fu fondata nel 1924 da Marcus Loew, Samuel Goldwyn e Louis Meyer), la stessa che negli anni '90 finì persino tra le mani di due rampanti finanzieri italiani di matrice socialista, Giancarlo Parretti e Florio Fiorini. Amazon è in trattative per acquisire il ruggente leone di Hollywood per nove miliardi di dollari. L'obiettivo è fondere gli studios con Prime video e creare un gruppo globale di media e intrattenimento, per questo fa gola l'immensa biblioteca cinematografica posseduta dalla MGM, in assoluto una delle più grandi e celebrate, con oltre 4.100 film (da Via col Vento a Cantando sotto la pioggia, da Ben Hur al Dotto Zivago, da 2001 Odissea nello spazio a Rocky o Thelma e Louise), 10.400 episodi televisivi e 208 premi oscar.

