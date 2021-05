Coronavirus, “Vaccini Aperti A Tutti Da Fine Maggio”: L’annuncio Del Governatore (Di martedì 18 maggio 2021) Vaccini per Tutti in Veneto: il Governatore della Regione Luca Zaia ha dato L’annuncio questa mattina nel programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Vaccino per Tutti per Fine Maggio: il Governatore del Veneto, Luca Zaia, ha dato L’annuncio a Mattino Cinque Ecco le paroleIl Coronavirus continua ad essere una minaccia per il nostro paese. Le campagne vaccinali proseguono ed il Governo si prepara a varare il ‘Decreto Riaperture’. I dati nel nostro paese sono in calo: in Italia sono stati registrati, ieri lunedì 17 Maggio, 3455 positivi su 118924 tamponi. Le Regioni con il Maggior numero di contagi sono Lombardia, Campania, Lazio e Toscana. Questa mattina di martedì 18 Maggio, è in corso una ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021)perin Veneto: il Governatore della Regione Luca Zaia ha datoquesta mattina nel programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Vaccino perper: il Governatore del Veneto, Luca Zaia, ha datoa Mattino Cinque Ecco le paroleIlcontinua ad essere una minaccia per il nostro paese. Le campagne vaccinali proseguono ed il Governo si prepara a varare il ‘Decreto Riaperture’. I dati nel nostro paese sono in calo: in Italia sono stati registrati, ieri lunedì 17, 3455 positivi su 118924 tamponi. Le Regioni con ilr numero di contagi sono Lombardia, Campania, Lazio e Toscana. Questa mattina di martedì 18, è in corso una ...

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Vaccini, a 35 giorni da prima dose crollano infezioni, ricoveri e decessi… - RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - repubblica : ?? Coronavirus, i primi dati sull'efficacia dei vaccini in Italia: contagi giu' del 95%, casi gravi del 99% - filippocorvi : @juvemyheart I coronavirus si trasmettono tutti x via aerea,vorrei leggere quali studi la escludono. La Spike è il… - lisa_vag : In dirittura di arrivo un nuovo promettente vaccino mRNA dall'azienda tedesca CureVac #COVID19 #CureVac #vaccini… -