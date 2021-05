Coronavirus, tornano a salire contagi e vittime. Green pass a 9 mesi. Tar, sì richiamo vaccino Pfizer a 35 giorni (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 4.452 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 201 le vittime che portano il totale a 124.497. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi contagi sono stati 3.455, i morti 140. Nelle ultime 24 ore eseguiti 262.862 tamponi, l'indice di positività scende a 1,69%. Dopo le decisioni su coprifuoco, riaperture e zone, oggi nel Paese si registra un ulteriore calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.689 (-65 da ieri), con 86 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 11.539 (-485 da ieri), 3.727.220 i guariti (+11.831) e 315.308 gli attualmente positivi (-7.583).Gli attualmente positivi in Italia sono 315.308 (-7.583), mentre i dimessi o guariti sono 3.727.220 (+11.831). Lombardia e Campania si dividono il podio come regioni con il maggior incremento di casi Covid nelle ultime 24 ore: ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 4.452 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 201 leche portano il totale a 124.497. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovisono stati 3.455, i morti 140. Nelle ultime 24 ore eseguiti 262.862 tamponi, l'indice di positività scende a 1,69%. Dopo le decisioni su coprifuoco, riaperture e zone, oggi nel Paese si registra un ulteriore calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.689 (-65 da ieri), con 86 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 11.539 (-485 da ieri), 3.727.220 i guariti (+11.831) e 315.308 gli attualmente positivi (-7.583).Gli attualmente positivi in Italia sono 315.308 (-7.583), mentre i dimessi o guariti sono 3.727.220 (+11.831). Lombardia e Campania si dividono il podio come regioni con il maggior incremento di casi Covid nelle ultime 24 ore: ...

