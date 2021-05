Coronavirus Italia Oggi: il bollettino del 18 maggio (Di martedì 18 maggio 2021) L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia Oggi 18 maggio con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 3.455 nuovi contagiati e 140 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I casi di Oggi 18 maggio suddivisi regione per regione: in Toscana sono 291 i nuovi casi di positività (279 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 237.442 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I ricoverati sono 969 (62 in meno rispetto a ieri), di cui 167 in terapia intensiva (11 in meno). Sono 18 i nuovi decessi: 12 uomini e 6 donne con un’età media di 73,8 anni. In Basilicata sono 85 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.453 tamponi molecolari, e si ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) L’andamento dei contagi diin18con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 3.455 nuovi contagiati e 140 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I casi di18suddivisi regione per regione: in Toscana sono 291 i nuovi casi di positività (279 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 237.442 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da. I ricoverati sono 969 (62 in meno rispetto a ieri), di cui 167 in terapia intensiva (11 in meno). Sono 18 i nuovi decessi: 12 uomini e 6 donne con un’età media di 73,8 anni. In Basilicata sono 85 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.453 tamponi molecolari, e si ...

