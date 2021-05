Coronavirus Italia oggi: bollettino con i contagi Covid. Dati regione per regione (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 maggio 2021 - bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia , con gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid , attualmente positivi, morti, guariti e terapie ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 maggio 2021 -sull'epidemia dain, con gli aggiornamenti del ministero della Salute su, attualmente positivi, morti, guariti e terapie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 3.455 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono invece 140 le vittime in un giorno #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 5.753 nuovi casi con 202.573 tamponi e 93 morti #coronavirus - DPCgov : ???? ??????????Missione compiuta per il team italiano mobilitato per aiutare l’india colpita dal #coronavirus. Il team, at… - luragiuseppe : RT @giulianol: Quando faccio notare a conoscenti favorevoli alla vaccinazione di massa che gli ultraottantenni non dovrebbero morire più, d… - LaNotiziaTweet : 18 maggio 2021: il bollettino sul coronavirus in Italia oggi -